10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX dürfte am Donnerstag erneut steigen, nachdem er am Mittwoch im Handelsverlauf einen neuen Rekord markiert hatte. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise um 0,22 Prozent höher bei 20.619 Punkten - und damit nur rund zehn Punkte unter seinem neuesten Allzeithoch.

2. Börsen in Fernost überwiegend fester

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag mehrheitlich nach oben. In Tokio steht der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,33 Prozent höher bei 38.573 Punkten. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.230 Stellen um minimale 0,08 Prozent fester. In Hongkong kann der Hang Seng derweil klare Gewinne einfahren und steigt um 1,18 Prozent auf 19.513 Zähler.

3. Zalando übertrifft 2024 EBIT-Prognose dank starkem Schlussquartal

Der Online-Modehändler Zalando wirtschaftete im vergangenen Jahr profitabler als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Zur Nachricht

4. Drägerwerk verdient operativ mehr als erwartet

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im vergangenen Jahr den Umsatz nicht so stark wie erhofft gesteigert. Besser als erwartet fiel dagegen das operative Ergebnis aus. Der Erlös stagnierte bei 3,37 Milliarden Euro. Zur Nachricht

5. VERBIO senkt Gewinnprognose

Der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO hat wegen technischer Probleme und einer schwachen Preisentwicklung die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt. Der Konzern rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 (30. Juni) beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nur noch mit einem mittleren zweistelligen Millionenbereich. Zur Nachricht

6. TSMC meldet dank KI Gewinnsprung

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das Jahr 2024 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen. TSMC steigerte den Nettogewinn um 57 Prozent auf 374,68 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet ca. 11,06 Milliarden Euro. Zur Nachricht

7. Beige Book zeigt leichten bis mäßigen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit

Die Wirtschaftstätigkeit hat in den meisten Teilen der USA Ende November und im Dezember leicht bis mäßig zugenommen. Die Verbraucherausgaben stiegen mäßig an, wobei die meisten Bezirke ein starkes Weihnachtsgeschäft meldeten, das die Erwartungen übertraf, wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt. Zur Nachricht

8. Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen bleiben auch 2024 unter Vor-Corona-Niveau

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist auch 2024 weit hinter seinem Rekord aus der Zeit vor der Pandemie zurückgeblieben. Der Betreiber Fraport zählte an Deutschlands größtem Airport 61,6 Millionen Fluggäste und damit 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben zugelegt. Der Preis für Öl der Sorte Brent lag zuletzt bei 82,49 US-Dollar. Grund sind das kalte Wette, verschärfte Sanktionen gegen Russland sowie die Entwicklung der US-Rohöllagerbestände.

10. Euro wieder unter 1,03 US-Dollar

Der Euro kostet am Donnerstagmorgen zeitweise 1,0287 US-Dollar. Zunächst positiv aufgenommene US-Inflationsdaten hatten den Euro am Vortag noch auf ein Tageshoch von 1,0354 Dollar getrieben, bevor der Schwung wieder nachließ.