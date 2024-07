10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. Kaum veränderte Eröffnung beim DAX erwartet

Der DAX dürfte sich am Mittwoch nach seinen jüngsten Verlusten zunächst kaum bewegen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise bei 18.237 Punkten und damit um nur 0,01 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die wichtigsten asiatischen Indizes finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung. In Tokio zeigt sich der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,66 Prozent höher bei 41.856 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,50 Prozent auf 2.944 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert gleichzeitig 0,16 Prozent und steht bei 17.495 Einheiten.

3. Milliardenbelastung zwingt VW zur Prognosesenkung

Der Volkswagen-Konzern senkt wegen milliardenschwerer Belastungen unter anderem bei seiner Premiumtochter Audi die Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Neben Problemen bei der Nachfrage nach den in Brüssel von Audi gebauten Elektro-SUVs der Q8 e-tron-Modellfamilie kommen den Konzern auch weitere Kosten wie etwa für den Personalabbau bei der Kernmarke VW teuer zu stehen. Zur Nachricht

4. Hapag-Lloyd hebt Gewinnprognse für Gesamtjahr an

Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd blickt optimistischer auf das zweite Halbjahr. Da die zuletzt starke Nachfrage und die gestiegenen kurzfristigen Frachtraten die Erwartungen übertroffen hätten, werde in der zweiten Jahreshälfte mit einer über den bisherigen Erwartungen liegenden Ertragsdynamik gerechnet. Zur Nachricht

5. Aroundtown sichert sich dreistelligen Millionenbetrag durch Anleiheemission

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat eine fünfjährige unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 650 Millionen Euro begeben. Die neue Anleihe mit einem Kupon von 4,8 Prozent und Fälligkeit im dritten Quartal 2029 sei auf eine sehr starke Nachfrage gestoßen und siebenfach überzeichnet gewesen. Zur Nachricht

6. Entscheidung der Hamburgischen Bürgerschaft zu MSC-Einstieg bei HHLA voraus

Die Hamburgische Bürgerschaft will am Mittwoch (ab 13.30 Uhr) über den umstrittenen Deal zum Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA entscheiden. Da die Opposition aus CDU und Linken bereits angekündigt hat, die zweite und abschließende Lesung in der letzten Sitzung vor der Sommerpause zu verweigern, wird es wohl bei einer ersten Lesung bleiben. Zur Nachricht

7. ENCAVIS kauft BayWa spanischen Solarpark ab

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat von BayWa einen weiteren Solarpark in Spanien erworben und wird seine dortige Stromerzeugungskapazität bis Ende 2025 auf über 800 Megawatt (MW) erhöhen. Zur Nachricht

8. Oracle: Doch kein Deal mit Elon Musks KI-Startup

Ein potenzieller Milliardendeal zwischen dem SAP-Konkurrenten Oracle und xAI, dem KI-Startup von Elon Musk , wird nicht zustande kommen. Die Oracle-Aktie reagiert mit einem kräftigen Kurseinbruch. Zur Nachricht

9. EVOTEC und Pfizer kooperieren bei Wirkstoffforschung

Das Biotechnologie-Unternehmen EVOTEC und der US-Pharmariese Pfizer arbeiten künftig in der Wirkstoffforschung zusammen. Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige Forschungskooperation sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung geschlossen. Zur Nachricht

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar am Mittwochmorgen kaum verändert und bewegt sich bei 1,0818 US-Dollar.