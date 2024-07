DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Volkswagen und Porsche SE senken Prognose -- Hapag-Lloyd traut sich mehr Gewinn zu -- Deal von Orcale mit Musks KI-Startup geplatzt

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch ohne viel Veränderung in den Handel gehen. Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise bei 18.237,39 Punkten un damit nur 0,007 Prozent höher. Am Dienstag war er 1,28 Prozent leichter bei 18.236,19 Zählern in den Feierabend gegangen.

Der TecDAX beendete den Handel am Vortag 1,7 Prozent tiefer bei 3.322,17 Punkten. Experten erwarten, dass sich der DAX am Mittwoch nach seinen in dieser Woche bisher erlittenen Kursverlusten wieder etwas stabilisieren kann. Aus den USA kommt allerdings wenigs Schwung, dort hatten die Indizes in der Nähe der Nulllinie geschlossen.



Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften am Mittwoch die Füße still halten. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich nahezu unverändert bei 4.903 Zählern. Zum Handelsschluss am Dienstag notierte er 1,33 Prozent leichter bei 4.903,62 Punkten. Marktteilnehmer erwarten am Mittwoch eine stabile Eröffnung an den europäischen Märkten. Es dürfte allerdings weiterhin nicht zu großen Sprüngen kommen. "Während der Markt auf die Sommerrally in den USA und in Japan setzt, fällt sie in Europa aus", so ein Händler gegenüber "Dow Jones Newswires". Der Grund dafür liege in der Politik. Impulse sind zur Wochenmitte Mangelware, hier dürfte es erst am Donnerstag mit den US-Verbraucherpreisen wieder frischen Wind geben.





Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Dow Jones Index ging bei 39.291,97 Punkten um 0,13 Prozent leichter aus der Sitzung. Zum notierte zum Start hatte er sich kaum bewegt, im Handelsverlauf wechselten sich dann kleine Verluste mit kleinen Gewinnen ab.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 18.429,29 Zählern. Er hatte bereits fester eröffnet, musste jedoch mit der Zeit einen Teil seiner Gewinne abgeben. Zeitweise geriet der Tech-Index auch knapp in die Verlustzone, bevor es wieder minimal aufwärts ging. Am Dienstag wurden am US-Aktienmarkt laut Analysten zunehmend Ermüdungserscheinungen sichtbar, dennoch reichte es zeitweise für neue Rekorde: Wie bereits zu Wochenbeginn erreichten sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und NASDAQ Composite im Handelsverlauf neue Höchststände. Die Aufmerksamkeit richtete sich am Dienstag aber vor allem auf einen Auftritt von Notenbankchef Jerome Powell. Er hatte seine halbjährliche Anhörung vor dem Senat, am Mittwoch folgt noch eine Anhörung vor dem Repräsentantenhaus.

Am Dienstag sagte Powell, dass "mehr gute Daten" das Vertrauen stärken würden, dass sich die Inflation in Richtung des Ziels von zwei Prozent bewege. Die jüngsten Daten deuteten zumindest auf "bescheidene weitere Fortschritte" bei den Preisen hin. Er warnte jedoch, dass eine zu frühe oder zu starke Senkung der Zinssätze den Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung aufhalten oder umkehren könnte. Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg kommentierte: "Der oberste US-Währungshüter lässt weiterhin nicht genau erkennen, wie lange die Fed noch am aktuellen Leitzinsniveau festhalten möchte." Sollten sich die Anzeichen für eine merkliche Konjunkturabschwächung in den kommenden Wochen verstärken, könnte die Fed-Sitzung im September aus heutiger Sicht der geeignete Zeitpunkt für den Beginn einer Phase der geldpolitischen Lockerung sein.