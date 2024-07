Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf Halten herunter

Bewertung im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat Mercedes-Benz anlässlich der Absatzzahlen für das zweite Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 83 auf 65 Euro gesenkt. Mit Blick auf die aktuelle Marktentwicklung, insbesondere in China sowie dem oberen Luxusauto-Segment, halte er den Margenkorridor fu?r Mercedes-Benz Cars fu?r zunehmend ambitioniert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem erscheinen dem Experten die Hoffnungen auf eine deutliche Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr als u?berzogen. Positiv zu werten sei jedoch die neue Aktienru?ckkaufpolitik des Unternehmens.

Um 16:11 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 63,97 EUR nach oben. Zuletzt wechselten via XETRA 1.120.718 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2024 10,9 Prozent.

