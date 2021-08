Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag knapp im Minus.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,14 Prozent auf 27.858,74 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite 0,14 Prozent auf 3.489,74 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,30 Prozent auf 26.362,96 Einheiten hinzugewinnt. (7.15 Uhr MESZ)

3. HelloFresh verdient wegen höherer Steuern weniger

Deutlich höhere Ertragssteuern haben den Gewinn des Kochboxenversender HelloFresh geschmälert. Zur Nachricht

4. Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren in Berufung

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat auch im dritten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Schlappe kassiert. Zur Nachricht

5. Brenntag-Aktie: Brenntag verdient operativ mehr als erwartet und bekräftigt Ausblick

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal dank des Wachstums in beiden Geschäftsbereichen operativ mehr verdient als erwartet. Zur Nachricht

6. Klöckner & Co verdient dank boomender Stahlkonjunktur prächtig

Eine hohe Stahlnachfrage, gestiegene Preise sowie Einsparungen haben dem Stahlhändler Klöckner & Co einen Gewinnsprung im zweiten Quartal beschert. Zur Nachricht

7. LEG Immobilien auf Kurs für FFO-Prognose am oberen Rand

LEG Immobilien ist nach dem ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

8. Delivery Hero macht Ernst und will mit Foodpanda in weitere deutsche Städte

Nach einer Pilotphase in Berlin will der Online-Lieferdienst Delivery Hero seine Marke Foodpanda nun auch in anderen deutschen Städten anbieten. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich

Die Ölpreise präsentieren sich mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,70 auf 67,18 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,64 auf 69,68 Dollar anzog.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1739 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com