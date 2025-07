WDH/ROUNDUP: Auto1 hebt Pprognose an - Anleger machen nach gutem Lauf Kasse

(Ende des ersten Absatzes wird klargestellt, dass es mit der Aktie nur zu Handelsbeginn nach oben ging.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hebt seine Gewinnprognose erneut an. So peilt Unternehmenschef und Mitgründer Christian Bertermann 2025 nun einen um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 160 bis 190 Millionen Euro an, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Bisher war das MDAX-Unternehmen von jeweils 10 Millionen Euro weniger ausgegangen. Auch beim Absatz ist Auto1 jetzt zuversichtlicher. Die Aktie zog zunächst weiter an, rutschte aber schnell ins Minus.

Das Papier legte nach dem Handelsstart um knapp 6 Prozent zu, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt ging es um rund ein halbes Prozent auf 24,44 Euro nach unten. In diesem Jahr hat der Kurs bislang um 57 zugelegt. Seit dem Frühjahr 2024 hat die Aktie einen guten Lauf, weil sich seitdem immer mehr abzeichnet, dass Auto1 profitabel arbeiten kann. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sprach von einer volumengetriebenen Erhöhung der Prognose. Die Resultate unterstrichen, dass das Geschäftsmodell auf gutem Weg sei und das Unternehmen die angekündigten Investitionen im Griff habe.

Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz dank gestiegener Verkäufe und höherer Preise um fast 30 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro. Je Auto strich das Unternehmen auch eine höhere Differenz aus Ankaufs- und Verkaufspreis ein, das operative Ergebnis kletterte auf 42,3 Millionen Euro und damit auf gut das Doppelte. Die Zahlen fielen besser aus als von Experten gedacht; bei der Gewinnprognose waren Analysten schon zuvor leicht optimistischer als Auto1 bisher.

Auto1-Chef Bertermann sprach von einem Rekordumsatz im Quartal. "Wir sind in allen Geschäftsbereichen stark gewachsen und freuen uns besonders darüber, dass wir im Jahresvergleich 35 Prozent mehr Fahrzeuge über Autohero verkauft haben", sagte er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Autohero ist die Marke des Konzerns für den Gebrauchtwagenverkauf über das Netz direkt an Privatkunden. In diesen Bereich hat Auto1 in den vergangenen Jahren viel investiert. Der Löwenanteil des Absatzes und des Bruttogewinns kommt nach wie vor aus dem Handel mit professionellen Autohändlern.

Im Gesamtjahr soll der Absatz in beiden Geschäftsteilen besser ausfallen als bisher gedacht. Insgesamt will Auto1 im laufenden Jahr nun 772.000 bis 817.000 Fahrzeuge verkaufen, statt bisher prognostizierten 735.000 bis 795.000./men/lew/mis/zb