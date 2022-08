Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit weiteren Abgaben an seine gestrigen Kursverluste anknüpfen. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex bei 13.209 Punkten um 0,16 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den asiatischen Börsen sind am Dienstag tiefere Kurse zu sehen. In Tokio gibt der Nikkei gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,25 Prozent auf 28.436 Zähler nach. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,11 Prozent auf 3.274 Punkte runter. Der Hang Seng in Hongkong muss derweil Verluste in Höhe von 0,82 Prozent hinnehmen und steht bei 19.496 Indexpunkten.

3. TAG Immobilien steigert operatives Ergebnis dank höherer Mieten

Steigende Mieten in Ballungszentren geben TAG Immobilien weiter Auftrieb. Im ersten Halbjahr erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO 1) im Jahresvergleich um 5,1 Prozent auf 96,2 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. ENCAVIS erwirbt alle Anteile an baureifem Solarpark

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS kauft von der Industria Brand Energy Limited alle Anteile am baureifen Solarpark Chiltern Renewables Hockliffe mit einer Erzeugungskapazität von 26 MWp. Zur Nachricht

5. Kühne will Lufthansa-Anteil nicht aufstocken

Lufthansa-Großaktionär Klaus-Michael Kühne will seinen Anteil von 15 Prozent nicht weiter aufstocken. Im Prinzip hätte er zwar Interesse, sagte der Logistikunternehmer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagausgabe). Zur Nachricht

6. Zoom Video Communications erleidet Gewinnrückgang

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023 hat Zoom Video Communications 1,05 US-Dollar Gewinn je Aktie erzielt. Analysten hatten - nach einem Gewinn von 1,36 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum - beim EPS mit einem Rückgang auf 0,938 US-Dollar gerechnet. Zur Nachricht

7. Trading Hub Europe geht von baldiger Anpassung der Gasumlage aus

Die Höhe der Gasumlage dürfte sich dem zuständigen Unternehmen zufolge schon bald verändern. "Alle drei Monate kann die Umlage angepasst werden. Wegen der dynamischen Entwicklung gehe ich davon aus, dass die Umlage schon in diesem Winter angepasst werden muss", sagte der Geschäftsführer von Trading Hub Europe, Torsten Frank. Zur Nachricht

8. Netflix-Aktie: 'Knives Out'-Fortsetzung kommt zu Weihnachten auf das Streaming-Portal

Die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" mit Daniel Craig als Privatdetektiv ist zu Weihnachten bei Netflix zu sehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Damit haben sie eine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, die bereits am Vortag begonnen hatte. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ angedeutet hatte und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen stoppte. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,96 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 90,91 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich

Der Euro hat sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn vorerst stabilisiert. Am Montag hatte er mit 0,9926 US-Dollar den tiefsten Stand seit 2002 markiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0001 Dollar festgesetzt.

