DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Uniper erhält wohl zwei Drittel der Gasumlage -- TAG Immobilien wächst -- Zoom erleidet Gewinnrückgang -- Lufthansa im Fokus

Auch am Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt moderat unter Druck bleiben. Experten der Credit Suisse machen Befürchtungen bei den Anlegern dafür verantwortlich, dass die US-Notenbank Fed beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen 0,8 Prozent tiefer bei 13.127 Punkten. Am Montag schoss er mit minus 2,32 Prozent bei 13.230,57 Punkten. Der TecDAX wird 0,7 Prozent tiefer bei 3.020 Zählern erwartet. Er gab am Montag um 2,19 Prozent auf 3.041,49 Zähler nach.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Start in den Dienstagshandel weiter abwärts gehen.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich 0,9 Prozent tiefer bei 3.625 Einheiten. Am Vortag stand letztlich ein Minus von 1,93 Prozent auf 3.658,22 Einheiten an der Kurstafel.

An den europäischen Aktienmärkten werden am Dienstag Verluste erwartet.

Die US-Börsen knüpften zum Wochenstart an ihre Verluste vom Freitag an und schlossen deutlich tiefer.

Der Dow Jones bereits schwächer und fiel dann immer weiter zurück. Letztlich standen Einbußen in Höhe von 1,91 Prozent auf 33.063,61 Zähler an der Anzeigetafel in New York. Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es zum Start ebenfalls runter. Im Verlauf gab er kontinuierlich nach, letztlich beliefen sich die Verluste auf satte 2,55 Prozent bei 12.381,57 Einheiten.

Zins- und Inflationssorgen belasteten am Montag die US-Börsen, die einen rabenschwarzen Handelstag erlebten. Im Fokus der Anleger steht bereits das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Am Markt wird erwartet, dass die Fed ihren strikten Straffungskurs, um die hohe Inflation zu bekämpfen, weiter verfolgen dürfte. Mit Spannung erwartet wird vor allem der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass Powell noch einmal bekräftigen wird, was die Notenbanker jüngst öffentlich gesagt haben, ohne vor der bevorstehenden Sitzung im September zu viel zu verraten.

Derweil hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA im Juli verstärkt. Der Wirtschaftsindex der Chicago-Fed stieg auf plus 0,27 von minus 0,25 im Juni - der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verharrte jedoch bei minus 0,09.

