Deutsche Post-Aktie gibt nach: Deutsche Post hebt Paketpreise für Geschäftskunden an

In einer Pressemitteilung des Logistikkonzerns ist von einer "deutlichen Erhöhung des Basispreises" die Rede, von der die Geschäftskunden individuell informiert werden sollen. Daneben führt die Post zwei Zuschläge ein.

So soll ein indexierter Energiezuschlag auf den Basispreis verschiedener Produkte erhoben werden, dessen Höhe monatlich nachvollziehbar auf Basis der Preise von Diesel, Gas und Strom ermittelt werde. Ein sogenannter Peakzuschlag in Höhe von 19 Cent je Sendung wird in den Monaten November und Dezember für das starke Weihnachtsgeschäft fällig, unter anderem für erhöhten Personalaufwand, wie das Unternehmen erklärt. Um 1 Cent je Sendung hebt die Post schließlich den Maut- und CO2-Zuschlag an.

Deutsche Post-Aktien fallen via XETRA zeitweise um 2,36 Prozent auf 35,52 Euro zurück.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, AR Pictures / Shutterstock.com