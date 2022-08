Vodafone-Aktie leichter: Vodafone verkauft ungarische Sparte für Milliardenbetrag

Für umgerechnet 1,8 Milliarden Euro soll der Bereich an die ungarische Staatsholding Corvinus sowie an den IT-Systemintegrator und Telekommunikationskonzern des Landes, 4iG, veräußert werden, teilte Vodafone am Montag in London mit. Nach Beendigung der Buchprüfung wollen die beteiligten Unternehmen in einen bindenden Prozess einsteigen und die Freigabe durch die Behörden beantragen. Bis Ende 2022 soll die Transaktion abgeschlossen werden.

In London notiert die Vodafone-Aktie zeitweise 0,94 Prozent im Minus bei 1,21 Pfund.

/nas/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group PLC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group PLC Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group PLC

Bildquellen: Pazargic Liviu/Getty Images, ChameleonsEye / Shutterstock.com