Volatiles Marktumfeld: Diese drei Aktien locken mit hohen Dividenden

• Marktumfeld weiterhin von Unsicherheit geprägt• Dividenden-Aktien bieten passives Einkommen• Hohe Ausschüttungen bei AT&T, Simon Property und Plains All American Pipeline

Das derzeitige Marktumfeld hat es in sich: Eine hohe Inflation, anziehende Leitzinsen, explodierende Energiepreise, Lieferengpässe. Die Liste der aktuellen Belastungsfaktoren ist lang. Das ist auch deutlich an den Aktienmärkten zu spüren. Zwar zeichnete sich in den letzten Wochen eine Gegenbewegung zu dem Abwärtstrend ab, der seit Jahresbeginn die Börsen ins Minus drückt, viele Marktexperten warnen jedoch vor einer verfrühten Euphorie. So meinte Principal Global Investors-Chefstrategin Seema Shah in einer Kundenmitteilung, die "NBC" vorliegt: "Genau wie die bisherigen vier Rallys in diesem Jahr wird auch die aktuelle Rally kaum nachhaltig sein".

Fed-Kurs belastet

Verantwortlich hierfür ist insbesondere der ungewisse Kurs der US-Notenbank Fed. Diese hat in diesem Jahr bereits mehrmals den Leitzins deutlich erhöht, um das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen und die ausufernde Inflation zurück auf das veranschlagte 2-Prozent-Ziel zu drücken. Die Teuerung befindet sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau, sodass die Zentralbank in diesem Jahr noch weitere Zinserhöhungen plant, was sich wiederum negativ auf die Entwicklung an den Aktienmärkten auswirken dürfte. Immerhin offenbarte das jüngste Fed-Protokoll von der Juli-Zinssitzung, dass sich das Tempo bei den Zinsanstiegen verlangsamen dürfte.

Dividenden-Aktien schaffen Abhilfe

Die aktuelle Volatilität dürfte den Märkten demnach noch eine Weile erhalten bleiben. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Anleger daher schwer damit tun, die richtigen Investments zu finden, um auch in dieser unsicheren Lage weiter Geld zu verdienen. Dabei gibt es laut MoneyWise-Autor Jing Pan durchaus die Möglichkeit, mit Dividenden-Aktien weiterhin ein passives Einkommen zu generieren. Denn Unternehmen, die zuverlässig hohe Dividenden zahlen, können dem Portfolio auch in volatilen Zeiten die nötige Diversifizierung geben und langfristig die Aktienindizes outperformen. Er hat drei Werte herausgesucht, die aufgrund ihres Geschäftsmodells auch in schwierigen Zeiten eine verlässliche Einkommensquelle darstellen. Alle drei Titel haben zudem erst kürzlich einen positiven Analysten-Kommentar erhalten.

Plains All American Pipeline-Aktie

Das erste Unternehmen kommt wenig überraschend aus dem Energiesektor. Angesichts der hohen Energiepreise haben schon im vergangenen Quartal zahlreiche Konzerne aus der Branche wie beispielsweise Shell oder ExxonMobil Rekordgewinne eingefahren. Ein Unternehmen des Sektors, das darüber hinaus mit einer hohen Dividende überzeugt, ist laut Pan Plains All American Pipeline (PAA). Dabei handelt es sich um einen Mineralölkonzern, der auf die Speicherung und den Verkauf von Erdöl und -gas spezialisiert ist. Erst diesen Monat, erhöhte PAA das Gewinnziel für das Jahr 2022, nachdem das Unternehmen das zweite Quartal besser als erwartet abschloss. Die vierteljährliche Ausschüttung liegt bei 0,2175 US-Dollar pro Einheit, was bei dem aktuellen Aktienpreis eine Rendite von 7,5 Prozent ausmacht, rechnet MoneyWise vor. Das durchschnittliche Kursziel von insgesamt 18 FactSet-Analysten liegt bei 14,583 US-Dollar, was noch 25 Prozent über dem aktuellen Preis von 11,63 US-Dollar liegt (Berechnungsgrundlage ist der Schlusskurs vom 22. August 2022).

AT&T-Aktie

Ein weiteres Unternehmen, welches mit einer ansehnlichen Ausschüttung punktet, ist der US-amerikanische Telekommunikationsriese AT&T. In der heutigen Welt kommt wohl kaum noch jemand ohne Internet aus, was dem Konzern in guten wie in schlechten Zeiten sichere Einnahmen beschert. Darüber hinaus, so argumentiert Pan, würde AT&T so gut wie alle 1.000 Fortune-Unternehmen zu seinen Kunden zählen. Zwar sank der Umsatz im zweiten Quartal 2022 leicht im Vergleich zum Vorjahr, Morgan Stanley-Analyst Simon Flannery bekräftigte jedoch erst vor Kurzem sein "Overweight"-Rating und sein Kursziel von 22 US-Dollar, was sich rund 21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aktie bei 18,09 US-Dollar befindet. Mit einer vierteljährlichen Dividende von 27,75 Cents je Anteilsschein, was einer jährlichen Rendite von rund 6,1 Prozent entspricht, kann der Internetanbieter ebenso die durchschnittliche Jahresrendite des S&P 500 von 1,5 Prozent locker überbieten.

Simon Property-Aktie

Eine weitere Dividenden-Perle kommt aus dem Immobiliensektor, was wenig verwundert, da Immobilien im Allgemeinen als gute Inflationsabsicherung gelten. Ein Real Estate-Unternehmen, welches mit einer hohen Ausschüttung glänzt, ist die Simon Property Group. Der Immobilien-Konzern hat sich auf gewerbliche Objekte wie Einkaufs- oder Gemeinschaftszentren spezialisiert, die in der ganzen Welt zu finden sind. Erst im August verkündete Simon Property im Rahmen der Bilanzvorlage zum zweiten Quartal 2022, dass die vierteljährliche Dividende angehoben werde: "Wir sind mit unserer finanziellen und betrieblichen Leistung im zweiten Quartal zufrieden und haben unsere vierteljährliche Dividende sowie die Guidance für 2022 erneut angehoben", wird CEO David Simon darin zitiert. Erhöht wurde die Ausschüttung um drei Prozent auf nun mehr 1,75 US-Dollar je Aktie, was aufs Jahr gesehen eine Rendite von 6,1 Prozent ergibt. Das gefällt auch Deutsche Bank-Analyst Derek Johnston. Er verpasste der Simon Property-Aktie eine Kaufempfehlung sowie ein Kursziel von 129 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 106,74 US-Dollar impliziert dies ein Aufwärtspotenzial von gut 21 Prozent.

Redaktion finanen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.)

Bildquellen: Monster Ztudio / Shutterstock.com, VintageTone / Shutterstock.com