Zusammengehen von RTL und Gruner + Jahr: Logo am Hamburger Standort durch RTL-Schilder ersetzt - RTL-Aktie leichter

Das bekannte grün-weiße Gruner + Jahr-Logo wurde entfernt und durch RTL -Schilder ersetzt. Das Verlagshaus Gruner + Jahr gehört wie RTL Deutschland zum Portfolio des Bertelsmann-Konzerns. Zum Jahreswechsel 2021/22 hatte RTL die Magazinsparte und damit das Kerngeschäft von Gruner + Jahr ("Stern", "Geo", "Brigitte", "Schöner Wohnen") übernommen.

Eine Sprecherin von RTL Deutschland teilte am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "RTL Deutschland und Gruner + Jahr sind zu einem Unternehmen zusammengewachsen - dem neuen RTL Deutschland. Diesen gemeinsamen Namen machen wir nun, wie geplant, auch am Hamburger Standort am Baumwall sichtbar."

Bertelsmann verspricht sich durch die Zusammenlegung Synergieeffekte. Die Redaktionen der Häuser rücken derzeit näher zusammen und wollen crossmediale Angebote erstellen.

Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,52 Prozent tiefer bei 37,48 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com