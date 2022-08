So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagnachmittag

Heute im Fokus

US-Börsen uneinheitlich -- DAX leichter -- Uniper erhält wohl zwei Drittel der Gasumlage -- TAG Immobilien wächst -- Zoom erleidet Gewinnrückgang -- EVOTEC, Lufthansa, Dermapharm im Fokus

Allianz will wohl in China in der Vermögensverwaltung Fuß fassen. EZB-Direktor Fabio Panetta warnt vor zu starken Zinserhöhungen. Fielmann treibt internationale Expansion voran. Volkswagen plant Investition in kanadische Minen - Neuer VW-Chef spricht sich für E-Fuels aus. ENCAVIS erwirbt alle Anteile an baureifem Solarpark. E.ON und Uniper planen Import von grünem Ammoniak aus Kanada.