Diese 10 Fakten werden am Donnerstag an der Börse wichtig

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,09 Prozent höher bei 14.296 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,25 Prozent auf 28.110,39 Punkte.

Auf dem chinesische Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,53 Prozent au 3.253,82 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen 0,25 Prozent schwächer bei 22.098,78 Stellen.

3. Daimler Truck mit mehr Umsatz und Gewinn

Daimler Truck hat vergangenes Jahr angesichts einer starken Nachfrage und gestiegener Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn erhöht. Zur Nachricht

4. RATIONAL verzeichnet Gewinnsprung - Sonderdividende

Der Großküchenausstatter RATIONAL hat 2021 Umsatz und Gewinn dank der guten Nachfrage gesteigert und will auch im laufenden Jahr weiter wachsen. Zur Nachricht

5. Uniper sieht Gesetzentwurf kritisch

Deutschlands größter Gasspeicher-Betreiber Uniper hat den Entwurf für das geplante Gasspeichergesetz kritisiert. Zur Nachricht

6. Renault stoppt Industrieaktivität in Russland - Margenprognose für 2022 gekappt

Der französische Autobauer Renault setzt seine Industrieaktivitäten in Russland wegen des Krieges in der Ukraine aus. Zur Nachricht

7. HeidelbergCement will Ausschüttung anheben

HeidelbergCement will für das Geschäftsjahr 2021 eine um 20 Cent höhere Dividende zahlen als im Vorjahr. Zur Nachricht

8. Google News in Russland blockiert

Die russische Medienaufsichtsbehörde hat Google News blockiert. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Hochspannung vor Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU

Heute treffen sich in Brüssel die Regierungschefs der EU-, G7- und Nato-Staaten um über weitere Maßnahmen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine zu beraten. Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 5,50 auf 1.942,80 Dollar pro Feinunze.

10. Euro fällt zurück

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar. In der Nacht zuvor hatte ein Euro zeitweise etwas mehr als 1,10 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar fest.

