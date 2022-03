RATIONAL-Aktie: RATIONAL verzeichnet Gewinnsprung - Sonderdividende

Allerdings setzen dem Konzern die steigenden Kosten für Rohstoffe und Komponenten zu, die RATIONAL mit weiteren Preiserhöhungen weitergeben will. Bei einem angepeilten Umsatzwachstum 2022 zwischen 10 und 15 Prozent, dürfte die Rohertragsmarge auf Vorjahresniveau verharren. Das EBIT-Wachstum soll leicht über dem Umsatzwachstum liegen und die EBIT-Marge leicht über dem Vorjahresniveau.

An der guten Geschäftsentwicklung 2021 will RATIONAL seine Aktionäre mit einer höheren Dividende teilhaben lassen. So sollen die Aktionäre eine Dividende von 7,50 Euro je Aktie und eine Sonderdividende von 2,50 Euro je Aktie bekommen. Im Vorjahr zahlte die Gesellschaft eine Dividende von 4,80 Euro.

2021 kletterte der Umsatz, wie bereits bekannt, um 20 Prozent auf 779,7 Millionen Euro, das EBIT erreichte 160,1 (Vorjahr: 106,8) und unter dem Strich stand ein Gewinn von 123,7 (80,1) Millionen Euro.

