Nach einer Schwächephase fassen Anleger des Quantencomputerexperten D-Wave im Monat Juli wieder Mut. Das hat Gründe.

• Anleger feiern Kapitalerhöhung über 400 Millionen US-Dollar

• Mittel sollen in Expansion, Übernahmen und laufendes Geschäft fließen

• CEO Baratz kündigt Investitionen in strategische Programme an



Mit einem Kursplus von 7,83 Prozent hat die D-Wave-Aktie am Mittwoch an der US-Börse NYSE deutlich höher geschlossen. Und die Kauflaune der Anleger scheint ungebrochen: Vorbörslich geht es für den Anteilsschein zeitweise um weitere 1,75 Prozent auf 16,26 US-Dollar nach oben.

Schwächephase beendet?

Damit scheint die D-Wave-Aktie, die auf Sicht des letzten Monates rund zehn Prozent an Wert verloren hat, ihre Schwächephase beendet zu haben. Die jüngsten Käufe sind dabei eine Folge der zu Monatsbeginn vermeldeten erfolgreichen Kapitalerhöhung, die 400 Millionen US-Dollar in die Konzernkassen gespült hat. Das Unternehmen will die frischen Mittel vorrangig in die Expansion investieren, konkret werden in der zugehörigen Pressemitteilung "strategische Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich zusätzlicher Betriebsmittel und Investitionen" genannt.

"Mit der unserer Meinung nach stärksten Bilanz aller börsennotierten, unabhängigen Quantencomputerunternehmen beabsichtigen wir, in Akquisitionen und Programme zu investieren, die es uns ermöglichen, unseren bereits deutlichen Vorsprung als einziges kommerzielles Quantencomputerunternehmen mit produktiven Anwendungen auszubauen", so Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave.



