D-Wave Quantum Aktie News: Anleger greifen bei D-Wave Quantum am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 14,95 USD zu.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 14,95 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 15,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.508.843 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 19,76 USD. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 24,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 08.05.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 509,76 Prozent auf 15,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,168 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

