Diese 10 Fakten werden am Donnerstag an der Börse wichtig

Der DAX zeigt sich am Donnerstag vor dem Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost erholt

In Tokio steigt der Nikkei um 0,69 Prozent auf 28.510,01 Zähler. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite um 0,56 Prozent fester bei 3.233,15 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 19.507,71 Indexpunkte (7:21 Uhr MESZ).

3. SAP-Konkurrent Salesforce schraubt Prognose zurück

Der US-Softwarehersteller Salesforce rechnet angesichts des starken Dollars und verschärfter Konkurrenz im Cloud-Geschäft mit weniger Umsatzwachstum. Zur Nachricht

4. Gewinn von NVIDIA bricht ein

Der Grafikkartenhersteller NVIDIA hat seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

5. Novartis schlägt Generikasparte Sandoz los - Börsengang für 2023 angedacht

Der Pharmakonzern Novartis will seine Generika-Sparte Sandoz als eigenständige Firma an die Schweizer Börse bringen. Zur Nachricht

6. Aroundtown weiterhin durch Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties gestützt

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr vor allem dank seiner Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties Auftrieb bekommen. Zur Nachricht

7. TotalEnergies weist Bericht über Lieferungen an russische Luftwaffe zurück

Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat am Mittwoch einen Bericht der Zeitung "Le Monde" zurückgewiesen, über eine Firmenbeteiligung russische Kampfflugzeuge im Krieg gegen die Ukraine mit Kerosin versorgt zu haben. Zur Nachricht

8. TikTok gewinnt bei Jugendlichen im Vergleich zu YouTube, WhatsApp & Co. an Beliebtheit

Die Vorherrschaft der Social-Media-Unternehmen aus den USA unter Jugendlichen in Deutschland gerät durch den Aufstieg des chinesischen Kurzvideo-Portals TikTok ins Wanken. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge gestiegen. Nachdem die Notierungen in den beiden vergangenen Handelstagen deutlich zulegen konnten, ging es am Morgen nur noch vergleichsweise leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 101,79 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 95,28 Dollar.

10. Euro steigt wieder über Parität

Der Euro ist am Donnerstag wieder über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Am Morgen legte die Gemeinschaftswährung auf bis zu 1,0007 Dollar zu.

