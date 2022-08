Vor Notenbankertreffen: DAX vorbörslich freundlich -- Börsen in Fernost erholt -- NVIDIAs Gewinn bricht ein -- SAP-Konkurrent Salesforce schraubt Prognose zurück -- Novartis im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt legt vorbörslich zu.

Der DAX zeigt sich am Donnerstag vor dem Handelsstart auf grünem Terrain. Der TecDAX dürfte ebenfalls fester starten.

Marktteilnehmer warten auf Impulse von der mehrtägigen US-Notenbankerkonferenz in Jackson Hole, die am Donnerstag beginnt. Besonderer Fokus liegt auf einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag ansteht. "Tatsache ist, dass Jackson Hole in der Vergangenheit gelegentlich als Plattform genutzt wurde, um den Märkten klare Botschaften zu übermitteln, die nicht immer die erwarteten waren", so Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda laut der Deutschen Presse-Agentur. "Das mag einen Teil der Nervosität nähren."

Hierzulande steht außerdem der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex auf der Agenda.

