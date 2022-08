Siemens-Aktie im Plus: Goldman Sachs Siemens gegenüber zuversichtlich

Analystin Daniela Costa erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Umsatzprognosen für den Industriekonzern. In puncto Profitabilität hätten die Resultate zwar ein durchwachsenes Bild gezeichnet, doch im Vergleich zu anderen von ihr beobachteten Wettbewerbern stächen die Münchener wegen ihres sehr starken Barmittelzuflusses (Free Cashflow) immer noch positiv hervor.

Die Siemens-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,68 Prozent auf 103,90 Euro.

/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 19:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com