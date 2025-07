Siemens Aktie News: Siemens legt am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 227,90 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 227,90 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 228,20 EUR. Bei 226,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 119.084 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,44 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,88 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 226,30 EUR aus.

Am 15.05.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Aktie aus.

