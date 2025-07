Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 226,75 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 226,75 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,35 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.532 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 33,55 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,30 EUR.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Siemens stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens-Aktie im Plus: Einigung auf Interessenausgleich und Transformationsfonds erzielt