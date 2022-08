EVOTEC-Aktie tiefer: EVOTEC kauft Central Glass Germany - für 1 Euro

Wie der Hamburger MDAX - und TecDAX -Konzern mitteilte, erwirbt er die Central Glass Germany GmbH vom japanischen Chemieunternehmen Central Glass Co. Ltd. Der Kaufpreis beträgt 1 Euro, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Damit erweitert die EVOTEC SE , die im Bereich pharmazeutische Wirkstoffforschung tätig ist, ihre klinische und kommerzielle Produktionsplattform für niedermolekulare Wirkstoffe, speziell für Therapien in den Bereichen seltene Krankheiten und Präzisionsmedizin. Central Glass Germany soll als EVOTEC Drug Substance (Germany) GmbH ("EVOTEC DS") firmieren.

Der Vertrag wurde laut Mitteilung am Mittwoch unterzeichnet. Den Abschluss der Transaktion erwartet EVOTEC für November. Ab 2023/24 rechnet das Unternehmen mit einem "positiven Ergebnisbeitrag" durch die Akquisition. Mit Central Glass Germany erwirbt EVOTEC dessen "vollständig operative EU-GMP-zertifizierte" Produktionsanlage in Halle/Westfalen und ein hochqualifiziertes Team von 60 Chemikern und Chemikerinnen. EVOTEC will in den Standort in den kommenden Jahren investieren und so ein europäisches Exzellenzzentrum für die Wirkstoffherstellung gegen seltene Krankheiten etablieren.

EVOTEC-Aktien notieren via XETRA zwischenzeitlich 0,42 Prozent im Minus bei 23,51 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

