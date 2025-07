EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE springt am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 7,18 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 7,18 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 7,29 EUR. Bei 6,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.338.194 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,57 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,488 EUR je Aktie aus.

