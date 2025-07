Aktie im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE bricht am Mittag nach oben aus

25.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 7,21 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 7,21 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,29 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 6,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 1.564.407 Stück. Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,60 EUR an. EVOTEC SE veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 199,98 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,73 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,488 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet EVOTEC-Aktie bricht ein: EVOTEC senkt Umsatzprognose 2025 TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

