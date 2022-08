New Work-Aktie verlustreich: Berenberg setzt Ziel für New Work herab

Nachdem der Aktienkurs des Karrierenetzwerks in diesem Jahr bereits stark gesunken sei, dürften Rezessionsrisiken nun eingepreist sein, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. New Work dürfte robuster sein als derzeit am Markt angenommen.

Die New Work-Aktien muss im XETRA-Handel zwischenzeitlich Verluste in Höhe von 1,84 Prozent auf 128,00 Euro einstecken.

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022

