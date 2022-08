Salesforce-Aktie abgestraft: SAP-Konkurrent Salesforce schraubt Prognose zurück

Im laufenden Geschäftsjahr dürften die Erlöse bei maximal 31 Milliarden Dollar (31,1 Mrd Euro) liegen, teilte der SAP -Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Vor drei Monaten hatte Salesforce noch bis zu 31,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Experten hatten mit einer höheren Prognose gerechnet.

Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte Salesforce den Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn brach im Jahresvergleich dennoch von 535 Millionen auf 68 Millionen Dollar ein, was unter anderem an höheren Kosten und einer schwächeren Entwicklung strategischer Investments lag. In der zweiten Jahreshälfte rechnet der Konzern mit erheblichen Belastungen - vor allem durch den starken Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung verringert.

Barclays senkt Ziel für Salesforce auf 202 Dollar - "Overweight"

ü> Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 218 auf 202 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal und dem gesenkten Ausblick erinnere der Softwarekonzern die Investoren an die weltweite Konjunkturabkühlung, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sollte sich Salesforce dank des Potenzials, die Margen aus eigener Kraft zu verbessern und des Aktienrückkaufprogramms im Vergleich mit den Wettbewerbern überdurchschnittlich entwickeln.

UBS senkt Ziel für Salesforce auf 180 Dollar - 'Neutral'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen und Ausblick des Softwarekonzerns von 190 auf 180 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Ausmaß des für das zweite Halbjahr gekürzten Ausblicks sei größer als von ihm gedacht, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Im NYSE-Handel sackt die Salesforce-Aktie zeitweise 6,31 Prozent auf 168,65 US-Dollar ab.

