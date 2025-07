SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 266,25 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 266,25 EUR. Bei 267,05 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 266,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.146 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 176,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,63 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 294,11 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,17 EUR je Aktie.

