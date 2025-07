SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 261,85 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 261,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 264,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 177.061 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 8,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,11 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,17 EUR je Aktie belaufen.

