SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 266,30 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 266,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 267,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.190 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,64 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,11 EUR aus.

Am 22.04.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

