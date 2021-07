Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Nach dem deutlichen Kursrutsch zu Wochenbeginn dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an einer Stabilisierung versuchen. Experten rechnen aber weiterhin mit einem nervösen Handel. Der DAX wird vorbörslich um 0,3 Prozent fester bei 15.178 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost im Minus

An Asiens Börsen setzen sich die Verluste auch am Dienstag fort. In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,65 Prozent auf 27.473 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.523 Einheiten um 0,46 Prozent tiefer. Für den Hang Seng in Hongkong geht es derweil um 1,19 Prozent auf 27.164 Zähler abwärts.

3. ProSiebenSat.1 erhöht Prognose erneut

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat seine Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Umsatz soll 2021 nun um 9 bis 11 Prozent auf 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro steigen - bereinigt im Portfolioänderungen, wie das Unternehmen am Montag in Unterföhring mitteilte. Zur Nachricht

4. UBS verdient im zweiten Quartal mehr als erwartet

Die schweizerische Großbank UBS hat im zweiten Quartal dank einer guten Entwicklung im Global Wealth Management und geringerer Kosten im Konzern mehr verdient als erwartet. Für das Quartal per Ende Juni berichtete die UBS ein den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis von 2 Milliarden US-Dollar nach 1,23 Milliarden Dollar im Vorjahr. Zur Nachricht

5. IBM erfreut Anleger mit deutlichem Umsatzwachstum

Der Computer-Dino IBM hat dank starker Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services ein deutliches Umsatzplus im zweiten Quartal verbucht. In den drei Monaten bis Ende Juni stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar (15,9 Mrd Euro). Zur Nachricht

6. BHP fördert im Quartal weniger Eisenerz

Der Rohstoffkonzern BHP Group hat in seinem Viertquartal zwar weniger Eisenerz gefördert als im Vorjahr, seine Förderprognose für das Gesamtjahr allerdings erfüllt. Das nach Marktwert größte Bergbauunternehmen der Welt meldete für die drei Monate bis Juni eine Produktion von 65,2 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Zur Nachricht

7. Amazon-Gründer Bezos startet zu Kurztrip ins All

Rund zehn Tage nach dem britischen Milliardär Richard Branson will am Dienstag (ab 15.00 Uhr MESZ) auch Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurz-Ausflug ins Weltall unternehmen. Bei dem ersten bemannten Weltraumflug seiner Firma Blue Origin sollen neben dem Amazon-Gründer auch sein Bruder Mark sowie eine 82 Jahre alte frühere US-Pilotin und ein 18-Jähriger, dessen Vater ihm den Flug geschenkt hat, an Bord sein. Zur Nachricht

8. Bitcoin vs. Ether: Hier sieht Goldman Sachs deutlich mehr Potenzial

Während der Bitcoin noch immer an der Spitze thront, misst die US-Großbank Goldman Sachs auch Ether einiges an Potenzial bei. Als sicherer Hafen sei jedoch keine dieser Kryptowährungen geeignet, hier bleibe ein anderes Asset die Nummer eins. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach Vortagseinbruch

Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten haben die Ölpreise sich am Dienstag im frühen Handel stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 68,84 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 66,64 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben und bei knapp 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1785 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1766 Dollar festgesetzt.

