Asiatische Börsen mit Verlusten -- UBS verdient überraschend viel -- ProSiebenSat.1 erhöht Prognose erneut -- IBM erfreut Anleger mit deutlichem Umsatzwachstum

Nachdem die Angst zu Wochenbeginn wieder mit aller Wucht an den deutschen Aktienmarkt zurückgekehrt ist, rechnen Experten auch am Dienstag mit einem nervösen Handel. "Die Ausbreitung der Delta-Variante dämpft den Konjunkturoptimismus", sagten Experten der Commerzbank gegenüber dpa-AFX.

Am deutschen Aktienmarkt mussten am Montag deutliche Abschläge hingenommen werden.

Corona-Sorgen dürften die europäischen Aktienmärkte auch am Dienstag weiter im Griff haben. Die Experten der Commerzbank sprechen laut dpa-AFX von einem "Sommerblues" und weisen daraufhin, dass das Highlight dieser Woche, nämlich die EZB-Sitzung, erst am Donnerstag anstehe. Bis dahin dürfte die Pandemie das beherrschende Thema bleiben.

Die US-Börsen verzeichneten zum Wochenauftakt deutliche Abschläge.

Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlich aus und schloss am Ende tief in der Verlustzone mit einem Abschlag von 2,09 Prozent bei 33.963,29 Punkten. Der NASDAQ Composite sackte ebenfalls ab, der Techwerteindex ging mit einem Minus von 1,06 Prozent bei 14.274,98 Indexpunkten in den Feierabend.

Auch die Stimmung der Anleger in den USA hat sich durch die erneute Ausbreitung des Coronavirus deutlich eingetrübt. Immer mehr Infektionen in Ostasien und auch in den USA verunsicherten die Anleger. Selbst in Ländern mit hoher Impfquote wie Großbritannien steigen die Infektionen rasant an. Das Thema der Inflation ist trotz der Aussagen von Jerome Powell noch nicht vom Tisch. Die Angst vor Änderungen der lockeren Geldpolitik der Fed drückte die Stimmung also noch zusätzlich.

