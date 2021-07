NVIDIA: Weitere Kursfantasie dank Aktien-Split

Der US-Konzern Nvidia (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040) gehört zu den größten Profiteuren der Corona-Krise, denn wegen der zeitweisen Lockdowns und dem verstärkten Trend zum Homeoffice ist die Nachfrage nach PCs und Notebooks kräftig gestiegen und damit auch der Bedarf nach den entsprechenden Grafikprozessoren und -karten.

Auch der durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkte Gaming-Boom und die hohe Nachfrage nach leistungsstarken Grafikkarten bei den Minern von Krypto-Währungen wie dem Bitcoin sorgt bei Nvidia für glänzende Geschäfte, wie zuletzt auch die starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal gezeigt haben.

Nvidia-Chart: Börse Stuttgart Nvidia-Chart: Börse Stuttgart

Aktie im Höhenflug

Das schlägt auch auf die Kursentwicklung der Nvidia-Aktie durch. Seit Anfang 2020 haben sich die Notierungen rund verdreifacht, wobei zuletzt Anfang Juli neue Rekordstände bei über 700 Euro markiert worden sind (aktuell: 620 Euro).

Trotzt der beeindruckenden Kursentwicklung der Aktie, die auf Zehnjahressicht um rund 50 Prozent pro Jahr zulegte, dürfte das zumindest optisch ambitionierte Kursniveau viele Privatanleger vor einem Kauf der Aktie zurückschrecken. Nvidia verkündete deshalb Mitte Mai einen Aktien-Split, dem die Nvidia-Aktionäre Anfang Juni auf der Hauptversammlung zustimmten.

Aktie wird optisch vergünstigt

Am Dienstag, den 20. Juli, haben Anleger für jede Alt-Aktie vier neue in ihren Depots verbucht. Das bedeutet, dass sich die Aktienanzahl dementsprechend vervierfacht, während sich der Kurs entsprechend vierteln wird. Der Börsenwert von Nvidia, der sich unterdessen auf umgerechnet zeitweise rund 380 Mrd. Euro beläuft, ändert sich dadurch nicht. Doch der geviertelte Kurs lässt die Aktie optisch günstiger erscheinen.

Das Kaufinteresse vieler Privatanleger dürfte angeregt werden

Nvidia verspricht sich vom Aktien-Split dementsprechend, dass die Aktie beispielsweise gerade für Privatanleger mit kleinerem finanziellen Budget wieder an Attraktivität gewinnt. Das dürfte den Handel mit der Nvidia-Aktie, die am Dienstag mit etwa 180 US-Dollar beziehungsweise knapp über 150 Euro in den Handel startet, wieder liquider machen und dem Titel weiteren Kursauftrieb bescheren.

Baldiger Aufstieg in den Dow Jones?

Doch mit dem Aktien-Split könnte sich noch eine weitere vorteilhafte Perspektive eröffnen. Denn mit der Maßnahme erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die bislang in den US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 notierte Aktie früher oder später in den Dow Jones aufsteigen könnte.

Grund hierfür ist, dass es sich beim Dow Jones um einen rein preisgewichteten Index handelt. Das bedeutet, der Stand des Index wird ausschließlich aus den Aktienkursen der 30 enthaltenen Konzerne ermittelt. Unternehmen mit sehr hohen Aktienkursen werden deshalb häufig nicht in den Dow Jones aufgenommen, da sie im Index ein zu großes Gewicht erhalten würden und damit einen zu großen Einfluss auf die Kursentwicklung des Dow Jones hätten, während Konzerne mit optisch niedrigem Aktienkurs im Barometer unterrepräsentiert wären.

Der Aktien-Split könnte Nvidia somit den Weg in den Dow Jones ebnen. Damit würde Nvidia auch ins Visier von börsengehandelten Dow-Jones-Indexfonds (ETFs) geraten, die den Index nachbilden und die Nvidia-Aktie entsprechend in ihre Portfolios mitaufnehmen müssten.

Top-Empfehlung aus dem Technologiebereich

Sowohl die optische Vergünstigung, welche die Aktie für Privatanleger wieder interessanter macht, als auch die Perspektive einer späteren Dow-Jones-Aufnahme dürften bei der Nvidia-Aktie für weiteren Kursauftrieb sorgen.

Auch das starke Geschäftswachstum in weiteren wichtigen Bereichen wie Rechenzentren, Künstliche Intelligenz oder dem autonomen Fahren spricht bei Nvidia für mittel- und langfristig überdurchschnittliche Kursgewinne. Nvidia ist deshalb eine Top-Empfehlung aus dem Technologiebereich.

Anleger, die mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends bei der Nvidia-Aktie rechnen, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA730X / ISIN: DE000MA730X9) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren.

Bildquelle: Pressefoto NVIDIA

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

The post Nvidia: Weitere Kursfantasie dank Aktien-Split first appeared on marktEINBLICKE