Analyst zu NVIDIA-Aktie: Die Entwicklungen bei NVIDIA sind "atemberaubend"

• NVIDIA wird zum Konkurrenten für Intel und AMD• Rosenblatt-Analyst stuft NVIDIA auf "Buy"• Krypto-Boom lässt NVIDIA profitieren

NVIDIA steigt in den CPU-Markt ein und rechnet mit höherem Q1-Umsatz

Lange hat sich NVIDIA aus dem CPU-Markt herausgehalten und dieses Feld dem Platzhirsch Intel und AMD überlassen. Doch bei NVIDIAs digitaler GTC-Entwicklerkonferenz 2021 wurde nun angekündigt, dass das Unternehmen auch im CPU-Segment mitmischen will. Der Grafikkarten-Spezialist hat kürzlich einen neuen Serverprozessor namens "Grace" angekündigt. Laut NVIDIA werden die Grace-Chips den ARM-Befehlssatz verwenden, welcher sich von den x86-Befehlen unterscheidet, die Markführer Intel verwendet. "Zusammen mit GPU und DPU gibt uns Grace die dritte grundlegende Technologie für das Computing und die Möglichkeit das Rechenzentrum neu zu gestalten und Künstliche Intelligenz voranzutreiben", sagte NVIDIA-CEO Jensen Huang.

Rosenblatt-Analyst von NVIDIA beeindruckt

Hans Mosesmann von Rosenblatt nennt die Entwicklung des Chipherstellers atemberaubend und sieht viel Potenzial in den verschiedenen Bereichen der künstlichen Intelligenz sowie im HPC-, Cloud-, Edge-, 5G-, Industrie- und Automobilbereich. Bisher war die fehlende Aktivität im CPU-Segment eine Schwachstelle des Unternehmens, diese sei nun behoben worden, so Mosesmann. Er stufte die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 US-Dollar. Derzeit bewegt sich die Aktie an der NASDAQ bei 606,85 US-Dollar (Schlusskurs vom 20. April 2021).

NVIDIA profitiert vom Krypto-Boom

Die aktuellen Engpässe für Grafikkarten sind nicht nur durch den Corona-Gaming-Boom zu begründen, sondern sind sie auch auf die hohe Nachfrage bei Kryptominern zurückzuführen. Hier werden NVIDIAs Grafikkarten für das Schürfen von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum genutzt. Die Prognose für den Umsatz der sogenannten Mining-Chips wurde von 50 Millionen auf 150 Millionen US-Dollar erhöht, gab das Unternehmen am Montag bekannt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com