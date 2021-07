Cannabis-Aktien im Blick: Was für den Markt spricht

• Studie bescheinigt Cannabis-Markt enormes Wachstumspotenzial• Legalisierung im Blick• US-Markt bald milliardenschwer?

Die letzten drei Monate waren für Anleger von Cannabis-Unternehmen wenig zufriedenstellend. Die Aktie von Aurora Cannabis notiert auf Sicht des letzten Vierteljahres 14 Prozent im Minus, bei Tilray sind die Kurseinbußen mit 22 Prozent ebenfalls deutlich zweistellig und bei Canopy Growth ging es in den letzten drei Monaten sogar um knapp 30 Prozent abwärts. Dennoch sind die Aussichten für den Gesamtmarkt intakt, wie eine Studie ermittelt hat.

Starke Wachstumsrate erwartet

Quince Market Insights, ein global tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, hat in einer Studie ermittelt, dass der Cannabis-Markt weltweit von 2021 bis 2030 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 27 Prozent glänzen wird. Aktuell schätzt man die Größe des Marktes auf 19,89 Milliarden US-Dollar.

Dabei sind es den Experten zufolge insbesondere die gesundheitlichen Aspekte, die viele Kunden überzeugen und für ein Marktwachstum sorgen dürften: "Das Marktwachstum ist auf das steigende Bewusstsein der Kunden für die gesundheitlichen Vorteile von Cannabis und seine zunehmende medizinische Anwendung zurückzuführen", heißt es in dem Quince Market-Report.

Durch die Legalisierungsvorstöße hätten viele Menschen Cannabis auf sicherem Weg verwenden können und hätten in diesem Zusammenhang auch die medizinischen Vorteile der Hanfpflanze registriert.

Wachstumsfaktoren für den Cannabis-Markt identifiziert

Insgesamt haben die Experten vier Wachstumsfaktoren für den Cannabis-Markt ausgemacht, die sich positiv auf die Marktentwicklung auswirken dürften. Als erster Punkt wird in der Studie die nachgewiesene medizinische Wirkung von Cannabis genannt, die den Markt stützen dürfte.

Als möglicher weiterer Katalysator-Effekt wurde die anstehende Legalisierung von Cannabis genannt, gefolgt von Entwicklungen im Bereich der geistigen Eigentumsrechte in diesem Segment. Als vierten möglichen Wachstumsfaktor benennen die Experten die aktive Forschung und Entwicklung und Modifikation der Pflanze.

Cannabis-Aktien als Profiteure?

Die starken Aussichten für den weltweiten Cannabis-Markt könnten auch großen Marktplayern in die Karten spielen. Insbesondere die fortschreitenden Legalisierungsbemühungen und hier vor allem die Fortschritte auf dem wichtigen US-Markt könnten Cannabis-Unternehmen, die in dieser Region gut aufgestellt sind, stützen. Zuletzt hatte der US-Bundesstaat New York Freizeit-Marihuana legalisiert.

Eine Studie von New Frontiers mit dem Namen "Cannabis in the U.S. 2021 Mid-Year Market Update" hat ermittelt, dass der legale Markt bis 2025 bis auf 43 Milliarden US-Dollar steigen soll. Angaben von "Forbes" zufolge heißt es in dem Bericht, dass 141 Millionen Amerikaner oder 43% der erwachsenen Bevölkerung in Staaten leben, in denen die Cannabis-Nutzung für den Freizeitgebrauch freigegeben ist. Dies stelle "eine vielfältige und weit verteilte Verbraucherbasis dar, die Einzelhändler segmentieren und ansprechen können". Bis zum Jahr 2025 sollen 42 Prozent der gesamten jährlichen US-Cannabisnachfrage durch legale Käufe auf regulierten Marktplätzen gedeckt werden. Dies sei ein Anstieg um 24 Prozent gegenüber 2020.



