Tilray-Aktie ein Kauf? Cannabis-Unternehmen plant Erhöhung der genehmigten Titel

• Tilray-CEO bittet Aktionäre um Zustimmung für Erhöhung der genehmigten Aktien• Wachstum und weitere Ziele im Blick• Tilray-Aktie jetzt ein Kauf?

In einem Brief an die Aktionäre hat Irwin Simon, CEO des kanadischen Cannabis-Unternehmens Tilray, um deren Zustimmung gebeten, die Anzahl der genehmigten Aktien zu erhöhen, "[…] so dass wir schnell handeln können, um das Wachstum durch potenzielle Akquisitions- und Finanzierungsmöglichkeiten zu beschleunigen", wie Investor’s Business Daily (IBD) zitiert. Das heiße nicht, dass Tilray diese Aktien direkt ausgeben wolle, stellte Simon klar: "Wichtig ist, dass die Zustimmung nicht bedeutet, dass die autorisierten Aktien ausgegeben werden, sondern nur, dass sie zur Verfügung stehen, wenn sie bei der Verfolgung dieser wichtigen Unternehmensinitiativen zur Steigerung des Shareholder Value benötigt werden", gibt MarketWatch weiter aus dem Brief des CEO wieder.

Nachdem Tilray in diesem Jahr mit Aphria fusioniert hat, ist nun ein großes Cannabis-Unternehmen entstanden, das es auf diese Weise auch besser mit großen Konkurrenten wie Canopy Growth aufnehmen kann.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren! (Anzeige)

Ist die Tilray-Aktie jetzt ein Kauf?

Die Tilray-Aktie, die seit Juli 2018 an der NASDAQ gelistet ist, konnte ihren Wert in diesem Jahr bislang um rund 96 Prozent steigern. Im Februar war das Papier zeitweise bis auf 67 US-Dollar geklettert und hatte damit mehr als 711 Prozent im Plus notiert. Mittlerweile hat sich die Aktie aber wieder deutlich von diesem Niveau entfernt und hat kürzlich sogar die Unterstützung an der 50-Tage-Linie verloren. Aktuell ist ein Papier 16,24 US-Dollar wert (Stand: Schlusskurs vom 12.07.2021). Der Cannabis-Sektor gilt noch immer als spekulativer Bereich am Aktienmarkt, das verdeutlichen auch die Kursschwankungen der Tilray-Aktie.

Wie IBD berichtet, liegt das EPS-Rating, das ein Maß für das Gewinnwachstum darstellt, derzeit bei etwa 30, wobei 99 das Bestmögliche ist. Auch beim Composite Rating schneidet Tilray nicht viel besser ab: Während Tilray auf einen Wert von 37 kommt, rät IBD Research Investoren, sich auf Aktien mit einem Composite Rating von mindestens 90 zu konzentrieren. Zudem erwarten Analysten, dass das kanadische Cannabis-Unternehmen sowohl in diesem als auch im nächsten Geschäftsjahr Geld verlieren wird, wie IBD schreibt.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren befinde sich die Tilray-Aktie derzeit nicht in einer Kaufzone, so IBD. Die Experten raten daher dazu, eher Aktien mit besseren Fundamentaldaten zu kaufen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com