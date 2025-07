Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,694 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 0,694 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,700 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,700 USD. Bisher wurden via NASDAQ 642.029 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,145 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 67,627 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,351 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,453 Prozent.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -1,182 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

