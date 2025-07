Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Freitagnachmittag

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 0,685 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 0,685 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,668 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,707 USD. Bisher wurden heute 490.557 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei 2,145 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 213,047 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,351 USD am 24.06.2025. Abschläge von 48,774 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 185,78 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188,34 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor