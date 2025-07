Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 12,6 Prozent auf 0,611 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 12,6 Prozent im Minus bei 0,611 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,552 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,600 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.404.230 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,145 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 71,506 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,351 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,572 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

