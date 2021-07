Portounterschiede: Warum Postkunden ihre Briefe in langweilige, weiße Umschläge stecken sollten

Folgen FACEBOOK

In Zeiten von Email, WhatsApp & Co. schreiben nur noch wenige Menschen Briefe per Hand. Und wenn, ist es häufig amtliche oder professionelle Korrespondenz. Wer die Tradition aber pflegen und Geburtstags-, Liebes- oder Festtagspost weiter mit der Post verschicken will, sollte über eine Besonderheit Bescheid wissen.