Das sind die Lieferzeiten von DHL - Regellaufzeit von ein bis zwei Werktagen

DHL, der weltweit größte aktive Paketdienst, liefert deutschlandweit laut eigenen Angaben innerhalb von ein bis zwei Werktagen die versandte Ware aus. Versenden Sie ein Paket also vormittags an einem beliebigen Werktag, so ist in der Regel mit einer Zustellung binnen 24 Stunden zu rechnen.

Je nach Region liefert DHL Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr, wobei samstags vielerorts bereits ab 16 Uhr nicht mehr ausgeliefert wird.

Zu welcher Uhrzeit das Paket eintreffen soll, lässt sich nicht präzise nachvollziehen, allerdings informiert die Sendungsverfolgung von DHL darüber, seit wann das Paket im Lieferwagen unterwegs ist. Auch ist teilweise die Nachverfolgung des Trasnporters auf einer Straßenkarte möglich sowie die Angabe zu sehen, wie viele Stopps der Lieferant vor der Paketübergabe noch ansteuern muss.

Laufzeit von zwei Tagen ist keine Garantie

Für Kunden zu beachten ist, dass die angebende Lieferzeit von ein bis zwei Werktagen bei Standardpaketen keine Garantie darstellt. So kann es unter Umständen auch sieben bis 14 Tage dauern, bis das Paket zugestellt wird.

Lediglich wer den Expressservice von DHL nutzt hat einen rechtlichen Anspruch darauf, dass das Paket auch innerhalb des versprochenen Zeitraums eintrifft.

Für internationale Sendungen variieren die Laufzeiten in Abhängigkeit vom Standort des Empfängers.

Das passiert, wenn der Zustellversuch des DHL Pakets scheitert

Sollte das Paket nicht zugestellt werden können, wird es in der Regel zum nächstgelegenen DHL-Paketshop gebracht. Hier kann es am darauffolgenden Werktag ab 11 Uhr abgeholt werden.

Ist es für Sie allerdings absehbar, dass Sie zum voraussichtlichen Lieferzeitpunkt das Paket nicht entgegennehmen können, bietet DHL die Option, einen Wunschnachbarn beziehungsweise einen Wunschort hinsichtlich der Zustellung anzugeben.

Sollte eine Abstellgenehmigung für beispielsweise die Garage oder die Wohnungstür erteilt worden sein, trägt der Empfänger allerdings das Verlustrisiko.

Unabhängig davon, wo das Paket bei einem gescheiterten Zustellversuch landet, informiert DHL den Empfänger via Karte im Briefkasten oder Online darüber, wo und wann das Paket abgeholt werden kann.

