DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 39,02 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 39,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 552.072 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 11,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

