DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 39,29 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,29 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,29 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.716 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 26,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

