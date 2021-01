Post mit digitaler Briefmarke versenden

Seit einigen Jahren gewinnt Online-Shopping zunehmend an Beliebtheit; die Corona-Pandemie konnte diesen Trend nochmal zusätzlich verstärken, sodass Verbraucher täglich unzählige Briefe, Pakete und Retouren über den Postweg versenden. Auch der Second-Hand-Handel wird mittlerweile zu großen Teilen über das Internet abgewickelt, was zusätzlichen Paketversand zur Folge hat.

Wenn auch Sie zu denjenigen gehören, die vieles über den Postweg versenden, standen Sie womöglich auch schon vor dem Problem, keine Briefmarke zur Hand zu haben. Heute bedeutet dies allerdings nicht mehr, dass Sie sofort zur nächsten Postfiliale gehen müssen, denn die Deutsche Post verschickt Briefmarken nun via SMS oder Smartphone-App. Dementsprechend können Sie Briefe nun über zwei Wege digital frankieren.

Briefmarke per SMS erhalten

Um Briefmarken via SMS zu erhalten, also das sogenannte HANDYPORTO der Deutschen Post zu nutzen, müssen sie lediglich eine SMS an die Telefonnummer 22122 mit dem Stichwort "Brief" oder "Karte" senden.

Daraufhin wird Ihnen ein zwölfstelliger Code zurückgesandt, welchen sie handschriftlich auf den zu versendenden Brief beziehungsweise die zu versendende Postkarte übertragen. Die Kosten werden anschließend über Ihre Mobilfunkrechnung beglichen.

Für diese Variante der mobilen Briefmarke erhebt die Post einen Preisaufschlag, sodass für eine Postkarte 0,99 Euro und für einen Standardbrief 1,19 Euro fällig werden. In Zukunft wird diese Art des Frankierens von der Deutschen Post allerdings nicht mehr angeboten, sie verweist deshalb auf der eigenen Homepage auf die Verwendung der kostenlosen Post & DHL App.

Briefmarke per Smartphone-App erhalten

Sollten Sie über ein Smartphone verfügen, empfiehlt es sich, die kostenlose App der Deutschen Post zum Erstellen von Briefmarken zu nutzen. Zum einen wird die SMS-Briefmarke in absehbarer Zeit nicht mehr angeboten, zum anderen erhebt die Post bei der Variante über die App keine zusätzlichen Gebühren.

Zunächst müssen Sie die Post & DHL App aus dem App-Store herunterladen und anschließend starten. Nachfolgend können Sie die gewünschte Frankierung auswählen - also ob Sie einen Brief oder ein Paket versenden möchten, sowie die Größe der Sendung. Wählen Sie dann die Option "Code zum Beschriften" aus.

Im Anschluss erhalten Sie auch bei dieser Variante den Code aufs Handy. Diesmal handelt es sich jedoch um einen achtstelligen Code, der innerhalb der App angezeigt wird. Es erscheint die Meldung "#Porto" gefolgt vom entsprechenden Code, welcher aus Zahlen und Buchstaben besteht.

Diesen Code müssen Sie handschriftlich in der oberen rechten Ecke des Briefs zweizeilig vermerken. Das heißt, in der oberen Zeile muss #Porto und in der Zeile darunter der individuelle Code stehen.

Der Code ist ab dem Zeitpunkt der Bestellung 14 Tage lang gültig. Die Portogebühr können Sie bequem per PayPal bezahlen.

