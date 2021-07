Bitcoin vs. Ether: Hier sieht Goldman Sachs deutlich mehr Potenzial

• Ether könnte Bitcoin den Rang ablaufen• Ether mit höchstem realen Nutzungswert Gold bleibt dennoch sicherer Hafen

Bitcoin vs. Ether

In einer kürzlich erschienenen Kundenmitteilung äußerte sich die globale Investmentbank Goldman Sachs zu Ether und Bitcoin sowie deren zukünftigen Aussichten. Ether "sieht derzeit wie die Kryptowährung mit dem höchsten realen Nutzungspotenzial aus, da Ethereum, die Plattform, auf der die digitale Währung beheimatet ist, die beliebteste Entwicklungsplattform für Smart-Contract-Anwendungen ist", heißt es in der Notiz, wie Business Insider zitiert. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Darüber hinaus entwickele sich Ether technisch deutlich schneller als Bitcoin, weise eine viel schnellere Transaktionsgeschwindigkeit aus und könne sogar schon eine eigene Marktführerschaft - bei den dezentralen Finanzinstrumenten (Defi) - vorweisen, und auch im boomenden Sektor der NFT (Non-Fungible Token) sei immer wieder die Sprache von Ether. Aus diesen Gründen könnte Ether den Bitcoin als dominantes Wertaufbewahrungsmittel überholen, glauben die Analysten von Goldman Sachs.

Während ein Bitcoin derzeit rund 30.735 US-Dollar wert ist, bekommt man einen Ether-Coin bereits für etwa 1.824 US-Dollar. Beim Marktwert liegen die beiden Devisen allerdings schon nicht mehr so weit auseinander: Der Wert aller Bitcoins beträgt etwa 576,6 Milliarden US-Dollar, der von Ether daneben knapp 213 Milliarden US-Dollar (Stand: 19.07.2021).

Gold bleibt häufigstes Wertaufbewahrungsmittel

Ganz oben auf ihrer Liste steht dennoch weder Ether, noch Bitcoin oder eine andere Kryptowährung, denn die Experten der US-Großbank setzen weiterhin auf Gold. Keine der digitalen Devisen sei in der Lage, das glänzende Edelmetall in absehbarer Zeit zu überholen, sind sich die Banker Business Insider zufolge einig. Ohnehin seien Kryptowährungen aufgrund ihrer hohen Volatilität keine direkte Konkurrenz für Gold als sicherer Hafen: "Gold konkurriert mit Kryptowährungen im gleichen Maße wie mit anderen risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien und zyklischen Rohstoffen. Wir sehen Gold als defensive Inflationsabsicherung und Krypto als risikoreiche Inflationsabsicherung". Zudem hindere auch der Wettbewerb unter den digitalen Devisen selbst daran, als sicherer Hafen wahrgenommen zu werden: "Dieser Wettbewerb unter den Kryptowährungen ist ein weiterer Risikofaktor", schreiben die Experten der Bank.



Ob sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten werden und Ether den Bitcoin tatsächlich schon bald vom Thron stoßen kann, bleibt abzuwarten.



