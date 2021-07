Hat die Apple-Aktie ihren Zenit erreicht?

• Apple-Aktie mit gutem Lauf• Analysten gespalten• Relative-Strength-Index lässt nichts Gutes erahnen

Für den Smartphone-Riesen Apple verlief das Jahr 2021 bisher äußerst positiv, was sich auch im starken Lauf der Apple-Aktie widerspiegelt. So verbuchte das Papier seit Jahresbeginn ein Plus von 7,36 Prozent (Stand ist der Schlusskurs vom 19. Juli 2021). Als dann in der letzten Woche das Nachrichtenportal Bloomberg berichtete, der Tech-Konzern plane seine iPhone-Produktion für das laufende Jahr anzuheben, schaffte es der Anteilsschein gar, bei 150 US-Dollar eine neue Bestmarke aufzustellen.

JPMorgan weiterhin optimistisch

Auch wenn das Papier infolge eines schwachen Marktumfeldes zuletzt Federn lassen musste: Die Experten der US-Investmentbank JPMorgan sind Apple gegenüber positiv eingestellt. Wie Analyst Samik Chatterjee in einer Analyse verlautete, würden sich für die zweite Jahreshälfte Kaufimpulse abzeichnen, weshalb es ein guter Zeitpunkt wäre, bei Apple als Aktionär einzusteigen. Hier argumentiert der Experte, das iPhone 13 würde unterschätzt. In der Vergangenheit sei die Apple-Aktie in den Monaten vor der Produktvorstellung stets gestiegen. Dementsprechend hob der Analyst sein Kursziel von 165 auf 170 US-Dollar an und bekräftigte sein "Overweight"-Rating.

RBC weiterhin bullish eingestellt

Damit ist die US-Bank jedoch nicht mal die optimistischste, was das Apple-Papier angeht. So liegt das Kursziel von RBC Capital Markets-Analyst Mitch Steves mit 171 US-Dollar noch knapp darüber. Er erklärte in einer Analyse wiederum, das iPhone-Geschäft sowie die Dienstleistungssparte würden den Tech-Riesen fundamental absichern und für ansehnliche Barmittelreserven sorgen. Darüber hinaus sieht Steves auch im Bereich Apple Car sowie Kryptowährungen noch Potenzial für das Unternehmen. Auch er beließ seine "Overweight"-Einstufung.

Die Geschichte wiederholt sich

Allerdings teilen längst nicht alle Strategen die Zuversicht bezüglich der Apple-Aktie. So warnte vor Kurzem Miller Tabak-Chefmarktstratege Matt Maley laut Yahoo Finance davor, der Anteilsschein des iKonzerns sei aktuell "genauso überkauft wie Anfang September letzten Jahres, kurz bevor er auf bedeutende Weise in die andere Richtung kippte".

So hatte die Aktie Anfang September 2020 bei 134,80 US-Dollar ein damaliges Rekordhoch markiert, nur um in den folgenden Wochen im Tief bis auf 105,00 US-Dollar abzurutschen.

Relative-Strength-Index verheißt nichts Gutes

Mithilfe des Relative-Strength-Index (RSI) der Apple-Aktie will Maley nun Hinweise darauf gefunden haben, dass sich die Geschichte der Apple-Aktie nach Erreichen des jüngsten Rekordhochs wiederholen könnte. Der Index ist ein Hilfsmittel aus der Charttechnik, welcher Tradern Aufschluss über den Schwung einer Aktie gibt sowie Hinweise liefert, ob eine Aktie über- der unterkauft ist. So sei der Index aktuell mit 77 bis 78 auf dem höchsten Niveau seit Markieren des Hochs im Herbst 2020, was auf eine deutliche Korrektur hindeute. Erst Ende Dezember 2020 hatte es die Apple-Aktie geschafft, sich erneut in neue Höhen zu schwingen. Ob Maley mit seiner bearishen Prognose Recht behalten wird, bleibt abzuwarten. Die aktuell wieder zunehmenden Sorgen bezüglich der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante dürften ein Abflauen des Aufwärtstrends der Apple-Aktie allerdings zusätzlich wahrscheinlicher machen.

