Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost ohne einheitliche Tendenz

In Japan präsentiert sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,50 Prozent stärker bei 30.598,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,05 Prozent höher bei 3.717,26 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong um 0,05 Prozent auf 25.800,87 Einheiten nachgibt.

3. Vonovia streicht Annahmeschwelle bei Übernahme der Deutsche Wohnen

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia ist im Ringen um die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen von seinen bisherigen Bedingungen abgerückt. Zur Nachricht

4. Motorenhersteller DEUTZ erhöht Prognose

Der Motorenhersteller DEUTZ wird für das laufende Jahr optimistischer. Zur Nachricht

5. Aareal Bank mit neuem Chef: Ex-Commerzbank-Manager Klösges übernimmt

Nach einer längeren Übergangsphase hat die Aareal Bank wieder einen hauptamtlichen Chef: Der ehemalige Commerzbank-Vorstand Jochen Klösges (57) tritt an diesem Mittwoch (15.9.) als Vorstandsvorsitzender bei dem Wiesbadener Immobilienfinanzierer an. Zur Nachricht

6. SAP-Konkurrent Oracle steigert Umsatz und Gewinn

Der amerikanische SAP-Rivale Oracle hat im jüngsten Quartal deutliche Geschäftszuwächse verbucht. Zur Nachricht

7. Milliardenübernahme: Intuit kauft Mailchimp

Der US-Softwarekonzern Intuit übernimmt wie erwartet den E-Mail-Vermarktungsdienstleister Mailchimp. Zur Nachricht

8. Neue iPhones von Apple erwartet - Sicherheitslücke geschlossen

Apple stellt am Dienstag neue Produkte vor - aller Voraussicht nach auch die nächste Generation des iPhones. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bis zu 74,07 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß bis auf 71,06 Dollar.

10. Euro stabil über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1815 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com