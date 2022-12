Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte die Dienstagssitzung mit leichten Gewinnen beginnen.

2. Börsen in Fernost freundlich

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,43 Prozent auf 27.961,24 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,24 Prozent auf 3.186,67 Punkte. In Hongkong kletterte der Hang Seng um 0,87 Prozent auf 19.633,68 Einheiten (7:15 Uhr MEZ).

3. Gründer von Pleite-Kryptobörse FTX: Sam Bankman-Fried auf Bahamas festgenommen

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist nach dem spektakulären Zusammenbruch seines Firmenimperiums auf den Bahamas festgenommen worden. Zur Nachricht

4. SAP-Konkurrent Oracle dank Cloud-Geschäft mit Umsatzsprung

Dank florierender Cloud-Services laufen die Geschäfte beim Software-Konzern Oracle weiter rund. Zur Nachricht

5. Uniper soll Geschäft in den Niederlanden abgeben

Der taumelnde Energieriese Uniper soll einem Zeitungsbericht zufolge im Zuge der geplanten Verstaatlichung sein Geschäft in den Niederlanden abgeben. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Tochter Swiss legt sich neue Langstreckenjets zu

Die Fluggesellschaft Swiss erneuert ihre Langstreckenflotte. Zur Nachricht

7. Evonik-Chef rechnet mit weiter steigenden Kosten

Evonik-Chef Christian Kullmann rechnet auch im nächsten Jahr mit höheren Energiekosten. Zur Nachricht

8. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen mit Erholungstendenzen

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im November ein weiteres Stück aus seinem Corona-Tief herausgekommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,09 US-Dollar. Das waren 1,10 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 93 Cent auf 74,10 Dollar.

10. Euro notiert über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0550 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

