Inflationsdaten im Blick: DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen freundlich -- Ex-FTX-Chef Sam Bankman-Fried festgenommen -- Oracle mit Umsatzsprung -- Uniper, Allianz im Fokus

An den US-Börsen ging es am Montag bergauf.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,58 Prozent bi 34.004,81 Punkten. Der NASDAQ Composite ging daneben mit einem Aufschlag von 1,26 Prozent bei 11.143,74 Indexpunkten aus dem Handel.

Die US-Anleger starteten verhalten optimistisch in die neue Handelswoche, die die drittletzte des Jahres ist. Am Freitag zeigten die US-Erzeugerpreise zwar, dass der Höhepunkt der Inflation in den USA überschritten sein könnte. Allerdings blieb die Teuerung auf einem noch immer viel zu hohem Niveau. In dieser Woche stehen weitere wichtige Termine an, die die weitere Richtung der internationalen Kapitalmärkte grundlegend beeinflussen könnten: Am Dienstag richten sich die Blicke der Anleger auf die US-Verbraucherpreis. Am Mittwoch folgt dann der Zinsentscheid der US-Notenbank. Die Investoren rechnen fest mit einer Zinssteigerung um 50 Basispunkten, womit die Serie von Anhebungen um 75 Basispunkten vorerst ein Ende finden würde. Zudem rückten in den vergangenen Handelstagen wieder Rezessionssorgen in den Vordergrund. "Die Erholung der weltweiten Risikobereitschaft geriet in der vergangenen Woche ins Stocken - insbesondere in den USA, wo die wichtigsten Indizes den größten Rückschlag seit September erlitten. Die Agenda dieser Woche ist vollgepackt mit wichtigen makroökonomischen Daten, die die Stimmung weiter testen werden", kommentiert Marktstratege Ian Williams von Peel Hunt gegenüber "Dow Jones Newswires".

