Indexanpassungen: Diese sechs Titel rücken in den NASDAQ-100-Index vor

So rücken unter anderem die Titel des Unterhaltungskonzerns Warner Bros. Discovery Inc. und die des Ölfelddienstleisters Baker Hughes Com. in den Index ein. Diesen verlassen müssen im Gehgenzug unter anderem Skyworks Solutions Inc. und Baidu Inc. Die Änderungen treten zum Handelsbeginn am 19. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ NASDAQ 100 - NEUAUFNAHME

- CoStar Group

- Rivian Automotive

- Warner Bros Discovery

- Global Foundries

- Baker Hughes

- Diamondback Energy

+ Nasdaq-100 - HERAUSNAHME

- VeriSign

- Skyworks Solutions

- Splunk Inc

- Baidu

- Match Group

- DocuSign

- NetEase Inc

===

NEW YORK (Dow Jones)

